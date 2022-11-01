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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Из Тюменской области проводили еще одну группу мобилизованных

Губернатор, 19:34 25 ноября 2022

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Правительство Тюменской области продолжит приобретать необходимое дополнительное снаряжение для подразделений, участвующих в специальной военной операции, и доставлять его воинам-сибирякам.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, напутствуя солдат и офицеров подразделения, сформированного из мобилизованных тюменцев и жителей Ямала. Торжественные проводы состоялись на железнодорожном вокзале Тюмени 25 ноября.

Сегодня наши сердца и мысли, наша уверенность в победе – вместе с теми, кто отправляется защищать Родину от нацизма, подчеркнул глава региона.

"Доброй дороги и скорейшего возвращения домой с победой. Вы идете защищать Родину. Уважаемые бойцы, берегите друг друга. Взаимовыручка, воинский долг и уверенность в товарищах помогут вам выполнить ваш ратный долг" – обратился к солдатам и офицерам Александр Моор.

Военной удачи пожелал мобилизованным тюменцам и ямальцам начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко. Воины получили духовное напутствие и благословение от православного и исламского священнослужителей.

"Серебряные волонтеры" и участники всероссийского движения #МыВместе по традиции передали бойцам письма с теплыми словами от школьников, памятные монеты и наборы гуманитарной помощи. Военнослужащих и провожающих угостили горячим чаем.

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , мобилизация

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