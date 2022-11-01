Из Тюменской области проводили еще одну группу мобилизованных

Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Правительство Тюменской области продолжит приобретать необходимое дополнительное снаряжение для подразделений, участвующих в специальной военной операции, и доставлять его воинам-сибирякам.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, напутствуя солдат и офицеров подразделения, сформированного из мобилизованных тюменцев и жителей Ямала. Торжественные проводы состоялись на железнодорожном вокзале Тюмени 25 ноября.

Сегодня наши сердца и мысли, наша уверенность в победе – вместе с теми, кто отправляется защищать Родину от нацизма, подчеркнул глава региона.

"Доброй дороги и скорейшего возвращения домой с победой. Вы идете защищать Родину. Уважаемые бойцы, берегите друг друга. Взаимовыручка, воинский долг и уверенность в товарищах помогут вам выполнить ваш ратный долг" – обратился к солдатам и офицерам Александр Моор.

Военной удачи пожелал мобилизованным тюменцам и ямальцам начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко. Воины получили духовное напутствие и благословение от православного и исламского священнослужителей.

"Серебряные волонтеры" и участники всероссийского движения #МыВместе по традиции передали бойцам письма с теплыми словами от школьников, памятные монеты и наборы гуманитарной помощи. Военнослужащих и провожающих угостили горячим чаем.

Евгений Бабенко