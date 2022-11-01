Эксперты Тюменской области привезли проект термальной инфраструктуры со Всероссийской туристической конференции

| Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Проект многопрофильного использования термальной воды привезли эксперты Тюменской области со Всероссийской туристической конференции в Сочи. Уникальность разработки в том, что она может применяться для обогрева жилых помещений в труднодоступных местах и способствует сохранению окружающей среды, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Главной темой Всероссийской туристической конференции стал агро- и экотуризм как инструменты развития территорий. В этой части представителям индустрии был полезен наработанный опыт в Тюменской области.

"Коллеги из других регионов отметили наши преимущества - отработанная стабильная коммуникация между бизнесом и властью, высокий уровень развития региона и сплочённость тюменской команды. Также был получен ряд предложений о сотрудничестве и передаче опыта другим регионам в рамках проекта развития территорий "Капитаны бизнеса" и "Муниципальный акселератор", - подчеркнула директор центра по работе с предприятиями и предпринимателями региональной ТПП Екатерина Паршукова.

Отметим, что делегацию Тюменской области на конференции представляли эксперты Торгово-промышленной палаты, регионального департамента потребительского рынка и Vizit Tyumen.