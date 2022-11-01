В Тюмени система мониторинга транспорта анализирует данные со 108 камер

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Систему мониторинга транспорта и детекции аварий в Тюмени обновили в 2022 году. Она собирает и анализирует видеопотоки со 108 камер на оживленных улицах города. В объективы попадают и транспорт, и пешеходы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Система собирает девять параметров: интенсивность потока, состав, скорость, длину очереди, задержки, плотность движения, уровень обслуживания. Камера превращается в мультисенсор с аналитическими функциями.

После сбора статистики параметров дорожного движения интеллектуальная система анализирует изменения скорости, направления и остановки авто, что может указывать на возникновение инцидента. Она обучена различать шесть типов ДТП.

"Такой функционал системы позволяет оперативно оповестить все экстренные службы — вызвать скорую помощь или эвакуатор. В случае необходимости внести изменения в схемы движения общественного транспорта или изменить организацию движения на участке. Анализ причин происшествия даст необходимую информацию для профилактики ДТП", - отметил заместитель начальника ГУС ТО Андрей Чистяков.

Интеллектуальные транспортные системы развиваются в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".