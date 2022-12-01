Базу стоимости строительной продукции Тюменской области разместят в Интернете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Базу стоимости строительной продукции сформировали в Тюменской области. Ресурс позволяет оперативно отслеживать наличие и цену материалов, рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас специалисты работают над возможностью актуализировать данные в режиме реального времени. Причина - наличие факторов, как внешнеэкономических, так и внутрилогистических, влияющих на стоимость и наличие материалов.

"Ранее для составления смет на капитальный ремонт пользовались базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной федеральной базы стоимости на материалы, оборудование и работы. Однако этот метод не всегда оперативно отражал реальные цены. Для решения проблемы создали базу", - уточнили эксперты.

Затраты на капитальный ремонт корректируются если есть несоответствие между сметно-нормативной базой и базой стоимости строительной продукции.

"Сейчас с базой работают только те, кто ее ведет и обновляет: заказчики по капитальному ремонту многоквартирных домов, в частности, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, Служба заказчика. По завершению разработки базу планируется разместить на сайте регионального оператора по капремонту", - добавили в департаменте.

Виктория Макарова