Жительница Тюменской области стала наркозакладчицей, чтобы расплатиться с долгами

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

11 лет проведет в исправительной колонии общего режима жительница Тюменской области за незаконный сбыт наркотиков. Решение об этом вынес Ялуторовский районный суд в отношеннии обвинямой по п. "Г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – 2 эпизода.

Из материалов дела следует, что в апреле 2021 года женщина для получения материальной выгоды от продажи наркотиков вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом через Интернет. Она получала информацию о месте нахождения тайника с наркотиками в виде оптовых закладок, забирать их и раскладывать в различных общедоступных местах в Ишиме и Ялуторовске, сообщать о точном местонахождении через Сеть для последующего сбыта.

Вечером 16 июня 2021 года, когда женщина вышла из подъезда, ее задержали сотрудники полиции, в отделе во время личного досмотра в присутствии двух понятых у нее изъяли 59 свертков с наркотиками, общей массой более 30 г, что является крупным размером. Также было установлено, что фигурантка и сама находится в состоянии наркотического опьянения.

В судебном заседании подсудимая вину признала, от дачи показаний отказалась. Пояснила, что в связи с образовавшимися долгами она занялась сбытом наркотиков. Гражданка по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, ранее не судима.

Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, экспертов, путем частичного сложения наказаний, лишил обвиняемую свободы на 11 лет. Это время она проведет в исправительной колонии общего режима.