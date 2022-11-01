В Тюменской области разработают проекты строительства трех детсадов на 1170 мест

| Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Проектную документацию на строительство детсадов в районе ЖК "Звездный городок" п. Мыс на 270 мест, в районе озера Алебашево на 550 мест и в ЖК "Корней" на 350 мест разработают в 2023 г. Продолжается разработка проектной документации на строительство детского сада в "Ново-Комарово" на 520 мест, сообщает региональный инфоцентр.

На полгода раньше срока введен в эксплуатацию детский сад в мкр Антипино на 318 мест. Он стал восьмым, построенным по типовому проекту, который отвечает критериям экономической эффективности и рекомендован Минстроем РФ к тиражированию.

До конца 2022 года будет завершено строительство двух детских садов в мкр Ново-патрушево и Ямальский-2 на 320 и 550 мест.

В 2023 году завершится строительство дошкольного учреждения в мкр Березняковский на 360 мест.