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Тюменская область и Иран обсуждают открытие совместного центра торговли в Исламской Республике

Экономика, 11:43 01 декабря 2022

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Тюменская область и Иран обсуждают открытие совместного центра торговли в исламской республике. Об этом стало известно в ходе деловой встречи в рамках IV Тюменского экспортного форума, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

По словам президента палаты Ольги Езикеевой, иранская сторона также заинтересована в нефтяных технологиях Тюменской области и поставках лесной продукции.

"Со своей стороны они готовы поделиться с нами сельскохозяйственными технологиями, есть все предпосылки для экспортно-импортных инвестиций", - подчеркнула руководитель.

Отметим, что накануне также прошли переговоры делегаций из Ирана, Турции и Узбекистана с тюменскими предприятиями. Общение продолжается 1 декабря в рамках деловой программы форума, участие в котором принимают более 300 представителей малого и среднего бизнеса, эксперты и экспортеры Тюменской области и зарубежных государств.

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# сотрудничество , Тюменский Экспортный Форум , экспорт

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