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В Тюменской области выявили 362 га заброшенных сельскохозяйственных земель

Экономика, 12:56 02 декабря 2022

ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

362 га заброшенных сельскохозяйственных земель выявили в Тюменской области за ноябрь. 42 неиспользуемых участка обнаружили инспекторы областного управления Россельхознадзора во выездных обследований территорий, сообщает ведомство.

Установлено, что участки не используются по целевому назначению для сельскохозяйственного производства и заросли сорняками, уточняется в сообщении.

Для начала собственникам направили предостережения. Игнорирование требований ведомства – вовлечь земли в оборот и убрать с них растительность - грозит штрафом от 20 до 700 тыс. рублей.

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# АПК , земельные участки , Россельхознадзор

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