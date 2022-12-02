В Тюменской области выявили 362 га заброшенных сельскохозяйственных земель

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

362 га заброшенных сельскохозяйственных земель выявили в Тюменской области за ноябрь. 42 неиспользуемых участка обнаружили инспекторы областного управления Россельхознадзора во выездных обследований территорий, сообщает ведомство.

Установлено, что участки не используются по целевому назначению для сельскохозяйственного производства и заросли сорняками, уточняется в сообщении.

Для начала собственникам направили предостережения. Игнорирование требований ведомства – вовлечь земли в оборот и убрать с них растительность - грозит штрафом от 20 до 700 тыс. рублей.