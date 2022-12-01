Тюменская лыжница Екатерина Смирнова стала второй на этапе Кубка России в Хакасии

| Фото: vk.com/russianskiteam | Фото: vk.com/russianskiteam

Екатерина Смирнова из Тюменской области заняла второе место в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км в рамках II этапа Кубка России по лыжным гонкам в п. Вершина Тея Республики Хакасии.

Тюменку на четыре секунды опередила Наталья Непряева из Архангельской области. Замкнула тройку лидеров Алия Иксанова из Татарстана, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Еще одна тюменская лыжница Елизавета Пантрина преодолела финишную прямую шестой.

II этап Кубка России в Хакасии стартовал 30 ноября.