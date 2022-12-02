Предприниматель из Упоровского района планирует разводить лошадей владимирской породы

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Займ от Фонда микрофинансирования Тюменской области по программе "Акселерация" в размере 2 млн рублей получил индивидуальный предприниматель из Упоровского района Андрей Бранд на увеличение поголовья лошадей. Он планирует приобрести в Курганской области около 30 жеребят владимирской породы. Об этом бизнесмен рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Отец уже 20 лет руководит колхозом, решили начать развивать животноводство. Сделали ставку на разведение русских тяжеловозов. Это энергичные и подвижные лошади. Раньше их использовали для вспашки тяжёлых суглинков, в гужевом транспорте. Широкое применение было в армии. Сейчас в основном используются как хобби-лошади для конных прогулок и для работы в упряжи", - добавил он.

За счет собственных средств предприниматель приобрел 94 лошади и взял в аренду четыре земельных участка под пастбища. На площади 10 тыс. га выращивает зерно, часть которого идет на продажу, а часть - на корм для лошадей. На предприятии Андрея Бранда создано восемь рабочих мест.

"Благодаря займу увеличим поголовье для того, чтобы получить статус племенного хозяйства по выращиванию лошадей владимирской породы. Сами начнем их разводить для продажи. Также планируем взрослых лошадей возить на конные выставки", - пояснил он.

По словам Андрея Бранда заниматься предпринимательством в сельскохозяйственной отрасли сложно. "А начать с нуля свое дело в наше время практически нереально. Но благодаря государственным поддержкам и программам можно попробовать, хотя нужно потратить немало сил и времени. У нас на оформление всех документов ушел месяц, но мы рады, что все получилось", - отметил он.

Ирина Шемякина