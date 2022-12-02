  • 2 декабря 20222.12.2022пятница
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Губернатор Тюменской области вручил награды юристам

Губернатор, 18:44 02 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Региональные награды судьям и юристам вручил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании отделения "Ассоциации юристов России". Чествование профессионалов прошло в областной думе 2 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Наши тюменские юристы зарекомендовали себя как настоящие профессионалы, которые чтят интересы закона, отстаивают интересы страны и своих земляков. Несколько лет назад на одном из таких же собраний я пошутил, что в списке моих недостатков есть один очень важный – у меня нет юридического образования, но, я думаю, это не помешает мне вручить вам заслуженные награды", - отметил глава региона.

Благодарность губернатора Тюменской области объявлена: зампредседателю Калининского районного суда Светлане Молоковой, судье Тюменского районного суда Марине Шабалиной, начальнику отдела договорной работы ГПУ Тюменской области Ксении Кораевой, начальнику отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов управления судебного департамента Тюменской области Людмиле Федеровой.

﻿

Напомним, что на заседании также назвали лучших юристов 2022 года по мнению профессионального сообщества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , областная дума , юристы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:44 02.12.2022Губернатор Тюменской области вручил награды юристам
18:35 02.12.2022Проектирование многофункционального центра для инвалидов в Тюмени начнется в 2023 году
18:14 02.12.2022Заводоуковский городской округ получил переходящее знамя губернатора за успехи в АПК
11:07 02.12.2022Александр Моор поприветствовал участников IV регионального форума #возМОЖНОсти