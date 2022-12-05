4,6 тысячи кубометров леса выставлено на аукцион в Упоровском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4,6 тыс. кубометров леса выставлено на аукцион в Упоровском районе. Такой объем смогут заготовить предприятия и предприниматели региона, которые станут победителями торгов 28 декабря, говорится в извещении к аукциону.

В документе указано, что на торги выставлено 12 участков Упоровского лесничества общей площадью 113,3 га. К заготовке отнесли сосны, березы и осины. Объем определен исходя из назначения древесины – деловая и дровяная. Кроме того, на участках не будет массовой валки леса – предусмотрены выборочная рубка и прореживание, как часть мероприятий по уходу за насаждениями.

Аукцион пройдет на площадке www.rts-tender.ru. Более подробная информация по ссылке.

Оксана Корнеенкова