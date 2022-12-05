В Тюменской области театральные студии появятся в каждой школе к 2024 году

| Фото: театральный центр "РяДом" | Фото: театральный центр "РяДом"

520 театральных студий действуют в школах Тюменской области на начало учебного года. По поручению Минпросвещения России театральные объединения организуют во всех 465 школах региона к 2024 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте образования и науки.

"Деятельность по развитию театрального движения в общеобразовательных организациях области ведется на системной основе с 2014 года. Работа осуществляется как в рамках внеурочной занятости, так и дополнительного образования. Занятия проводят педагоги общеобразовательных организаций и приглашенные специалисты учреждений культуры", - уточнили эксперты ведомства.

В Тюменской области стал традиционным фестиваль школьных спектаклей "Премьера", количество участников ежегодно увеличивается. Вместе с тем растет и качество театральных постановок.

Над приобщением детей к театральному искусству 15 лет трудится педагог-организатор, режиссер, руководитель театральной студии "Браво" школы № 22 в Тюмени Елена Нагорная. 80 детей разного возраста занимаются в ее студии. В репертуаре коллектива есть постановки "Королевский бутерброд" по Алану Милну, "Личное дело" в жанре сторителлинг.

В 2022 году школьники работают над тремя спектаклями: "Семейные ценности" по теме буллинга, "Лоскутик и облако" по текстам Софьи Прокофьевой и "Подслушано у девчат" - комбинированная работа про дружбу, любовь.

"Театр помогает детям раскрыться, развить свои способности, таланты. Помогает социализироваться. Театр – это территория неформального общения, где каждого воспринимают как творческую единицу, каждого холим и лелеем. У нас в студии есть дети с ОВЗ. За небольшой промежуток времени они достигают прогресса, раскрепощаются, начинают выступать на публике без проблем", - рассказала Елена Нагорная.

Навыки театрального педагога она прокачивает постоянно, в этом году стала участницей Школы счастливых педагогов, организованной театральным центром "РяДом". В декабре в Тюмени для педагогов, которые занимаются театрами в школах, учреждениях допобразования, пройдет форум "Угол зрения". Участники будут искать педагогическое счастье, учиться контролировать и принимать эмоции, попробуют на себе техники избавления от зажимов в теле, окунутся в мир орф-педагогики. Экспертами выступят режиссеры Тюмени и Москвы.

Анжела Лебедева