В Тюменской области ввели 1 % налог по УСН для оптовых продавцов ПО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 1 % снижена ставка налога по УСН для компаний, которые занимаются оптовой продажей ПО, изданием программных продуктов и предоставляют услуги по обработке данных и размещению информации в Тюменской области. Льгота начнет действовать с 1 января 2023 года, сообщает региональный департамент информатизации.

Кроме того, расширены и другие льготы для предприятий, работающих в сфере информационных технологий и связи. К примеру, введена новая ставка в 0 % по налогу на имущество для IТ-компаний. А для операторов связи – 1,1 % по объектам, которые они ввели в эксплуатацию после 1 июля 2022 года. Предусмотрен в их отношении и инвестиционный налоговый вычет.

Отметим, что налоговой льготой ставкой по УСН IТ-компании смогут пользоваться до 2030 года.

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