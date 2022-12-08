Столы для игры в текбол производят в Тюмени

| Фото: https://vk.com/teqball_tmn | Фото: https://vk.com/teqball_tmn

Производством спортивных столов для игры в текбол, развивающего оборудования для образовательных учреждений, спортивных секций и паркового инвентаря занимается основатель текбола в Тюмени Шамиль Герейханов.

"Я хотел развивать то, чего еще нет в Тюмени, поэтому в городе мы стали первые. За два года работы мы сделали 17 столов для игры в текбол. Наш бренд активно участвует в жизни областного центра, 11 городов страны следуют нашей философии и развивают данное направление", - добавил он.

Текбол – это самый молодой и быстро набирающий популярность вид спорта. Он представляет собой сочетание футбола и настольного тенниса. Помимо обычного футбольного мяча, для игры требуется специально разработанный стол с изогнутыми бортами, которые позволяют получить более правильный отскок мяча, а также избежать травм. Игра развивает координацию движений, технику приема мяча. В последнее время она набирает большую популярность во всем мире и рассматривается вопрос о включении этого вида спорта в программу Олимпийских игр.

"Наши клиенты — это спортивные школы, учебные учреждения, застройщики, частные компании, которые приобретают столы для вахтовых поселков или офисов, чтобы у сотрудников была возможность заниматься спортом. Также наши столы устанавливают в парках и скверах. На сезон 2023 года есть заказы из Ишима и Екатеринбурга", - отметил Шамиль Герейханов.

Текбол — это и тренажер, и хобби, и развлечение, пояснил Шамиль Герейханов. Он доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Тюмени уже неоднократно проводились турниры по текболу, и компания получила положительный отклик и запрос на дальнейшие сотрудничество в этом направлении.

Оборудование изготавливается из местного сырья, имеет все соответствующие сертификаты качества. На изготовление одного стола уходит от трех недель до месяца. На предприятии создано 15 рабочих мест.

"Основная сложность заключается в том, чтобы изогнуть металл под определенным радиусом. Важно следить, чтобы при сварке металл не повело и он не ушел в сторону. В изготовлении столов много нюансов, на которые нужно обращать внимание. Столы антивандальные и всепогодные, ни жара ни морозы им не страшны", - подытожил Шамиль Герейханов.

| Фото: https://vk.com/teqball_tmn | Фото: https://vk.com/teqball_tmn

Ирина Шемякина