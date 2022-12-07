Промышленный туризм развивают на заводе "Тюмень Прибор"
Промышленный туризм развивают на заводе "Тюмень Прибор". Компания проводит экскурсии для студентов тюменских вузов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
Кроме того, предприятие разработало 10 лабораторных и имитационных стендов для ТюмГУ и ТИУ, а руководство завода участвует в приеме государственных экзаменов у студентов. При этом предприятие имеет собственную образовательную лицензию и активно занимается обучением не только своих сотрудников, но и сторонних организаций. Таким образом, здесь создают условия для формирования инженерного резерва.
"Тюмень Прибор" работает более 20 лет на рынке, начав свою деятельность с дистрибьюции, предприятие постепенно перешло на собственное производство.
"Основная цель компании - инжиниринг систем автоматизации промышленных предприятий. Это позволяет нам развивать все необходимые компетенции в области программирования, 3D-моделирования и проектирования, также мы состоим в государственном реестре IТ-компаний с собственными программными разработками", - рассказал генеральный директор завода "Тюмень Прибор" Радик Закиров.
Среди задач, которые предстоит реализовать в ближайшее время, он отметил максимальную локализацию производимой продукции, развитие метрологической лаборатории, а также расширение сотрудничества с участниками Нефтегазового кластера Тюменской области.
Отметим, что предприятие является получателем государственной поддержки по линии центра "Мой бизнес". В этом году организация воспользовалась услугой по автоматизации производства, что позволило сэкономить часть средств и решить ряд внутренних задач. В сентябре компания закончила строительство промплощадки в индустриальном парке "Боровский". В современном здании размещены производственные цеха, метрологическая лаборатория, учебные аудитории.