Промышленный туризм развивают на заводе "Тюмень Прибор"

| Фото: "Тюмень Прибор" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень Прибор" во ВКонтакте

Промышленный туризм развивают на заводе "Тюмень Прибор". Компания проводит экскурсии для студентов тюменских вузов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Кроме того, предприятие разработало 10 лабораторных и имитационных стендов для ТюмГУ и ТИУ, а руководство завода участвует в приеме государственных экзаменов у студентов. При этом предприятие имеет собственную образовательную лицензию и активно занимается обучением не только своих сотрудников, но и сторонних организаций. Таким образом, здесь создают условия для формирования инженерного резерва.

"Тюмень Прибор" работает более 20 лет на рынке, начав свою деятельность с дистрибьюции, предприятие постепенно перешло на собственное производство.

"Основная цель компании - инжиниринг систем автоматизации промышленных предприятий. Это позволяет нам развивать все необходимые компетенции в области программирования, 3D-моделирования и проектирования, также мы состоим в государственном реестре IТ-компаний с собственными программными разработками", - рассказал генеральный директор завода "Тюмень Прибор" Радик Закиров.

Среди задач, которые предстоит реализовать в ближайшее время, он отметил максимальную локализацию производимой продукции, развитие метрологической лаборатории, а также расширение сотрудничества с участниками Нефтегазового кластера Тюменской области.

Отметим, что предприятие является получателем государственной поддержки по линии центра "Мой бизнес". В этом году организация воспользовалась услугой по автоматизации производства, что позволило сэкономить часть средств и решить ряд внутренних задач. В сентябре компания закончила строительство промплощадки в индустриальном парке "Боровский". В современном здании размещены производственные цеха, метрологическая лаборатория, учебные аудитории.