2,8 тыс. семей Тюменской области направили маткапитал на покупку жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 872 семьи Тюменской области направили материнский капитал на покупку жилья с начала 2022 года. Заявления о распоряжении средствами они подали непосредственно через банк, в котором оформляли кредит, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что теперь семьи могут распорядиться средствами маткапитала для улучшения жилищных условий без посещения клиентских служб Пенсионного фонда. Документы и необходимые сведения банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам.

Для этого Пенсионный Фонд России заключил соглашения об информационном обмене со 108 кредитными организациями. В Тюменской области налажено взаимодействие с 18 банками.

Направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на погашение кредитов и займов на покупку или строительство жилья. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.