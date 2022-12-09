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Тюменских предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Азербайджан

Экономика, 10:12 09 декабря 2022

ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на участие в бизнес-миссии в Азербайджан 24-26 января 2023 г. Заявки принимают до 23 декабря.

Центр поддержки экспорта Тюменской области оплачивает трансфер в иностранном государстве, поиск и подбор иностранных покупателей, аренду помещения и оборудования для переговоров, формирование или актуализацию коммерческого предложения, организацию деловых переговоров.

Дополнительно запланированы встречи в Торговом представительстве и представительстве АО "Российский экспортный центр" в Азербайджане.

Расходы на перелет, проживание, питание участники бизнес-миссии несут самостоятельно.

По вопросам участия обращаться в центр поддержки экспорта: export@iato.ru, +7 922 002 45 20.

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