В Тюменской области родители стали чаще открывать вклады на своих детей

Жители Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) в январе-ноябре 2022 года на 11 % чаще открывали вклады для своих детей в Сбербанке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем новых вкладов, размещенных в этом году, оказался в три раза больше, чем в прошлом.

Сейчас в Сбербанке на территории Тюменской области на детей и подростков открыто более пяти тысяч вкладов общим объемом 900 млн рублей. В прошлом году средняя сумма такого вклада составляла 150 тыс. рублей, а в 2022 году она выросла до 165 тыс.

"Больше половины "детских" вкладов открываются на срок от двух лет и более, чтобы к совершеннолетию ребенка скопить первый капитал для оплаты высшего образования, первой машины или взноса на квартиру. Как правило, открывают такие вклады родители, но пополнять его может вся семья, включая бабушек и дедушек. Отличительная особенность вклада в том, что деньги принадлежат только ребенку, поэтому такой вклад нельзя арестовать, и даже при разводе родителей сбережения останутся у ребенка", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Чтобы открыть вклад на ребенка, родителям необходимо обратиться в офис банка, предоставив паспорт и ИНН. Также понадобится свидетельство о рождении ребенка, если ему еще нет 14 лет, или паспорт, если ему от 14 до 18 лет. С 14 лет подросток может самостоятельно открыть счёт или вклад в банке, если у него есть паспорт. Сделать это можно в приложении СберБанк Онлайн или в офисе банка.

Несмотря на то, что вклад открывается родителями, владельцем денег является ребенок. Достигнув 14-летнего возраста, подросток может сам снимать накопленные проценты. С 18 лет владелец накоплений может полностью снять все деньги. Родители тоже могут совершать расходные операции по вкладу ребенка младше 14 лет, но для этого потребуется предоставить письменное разрешение органа опеки и попечительства.

ПАО "Сбербанк", официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.com. Реклама.