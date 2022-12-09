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Тюменка Виктория Сливко признана лидером общего зачета PARI Кубка России по биатлону

Спорт, 14:48 09 декабря 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Москвич Карим Халили и тюменка Виктория Сливко возглавили общий зачет PARI Кубка России по биатлону. Виктория набрала 145 баллов, сообщает Союз биатлонистов России.

На второй строчке рейтинга Елизавета Каплина, ХМАО-Югра, – 137, третья - свердловчанка Ирина Казакевич, 135 баллов.

Среди мужчин в общем зачете на третьем месте находится пермяк Иван Колотов, 161 балл, вторая строчка - Даниил Серохвостов, представляющий Алтайский край, 168. У лидера Карима Халили – 182 очка.

Напомним, второй этап PARI Кубка России по биатлону проходил в Увате. В Тюмени третий этап начался с 8 декабря.

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# биатлон , кубок России

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