Компания "РеалМИ" открыла новое направление – продажа и поставка спецтехники из Китая

ООО «РеалМИ» ООО «РеалМИ»

2022 год – это время испытаний для многих компаний из-за санкционного давления западных стран и ухода с российского рынка зарубежных партнёров. В этих условиях компания "РеалМИ" видит реальную перспективу в сотрудничестве с китайскими производителями спецтехники.

Спецтехника из Китая имеет огромный спрос, который постоянно растёт, а происходит это благодаря высокому качеству, безупречным эксплуатационным характеристикам и доступной цене. Объёмы производства спецтехники из поднебесной большие, продукция в достаточном количестве имеется на складах, что снимает для покупателей проблемы логистики.

Новое направление чётко укладывается в общую концепцию сотрудничества РФ с КНР, реализуемую стратегическими инициативами "Один пояс – один путь". А это значит, что запчасти, узлы, агрегаты и комплектующие для спецтехники будут всегда доступны, что даёт возможность отечественным эксплуатирующим предприятиям включать взаимодействие с компанией "Реал-МИ" в свои перспективные планы.

Сегодня компания поставляет на российский рынок экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, дорожные катки, заливщики швов, навесное оборудование, широкий ассортимент коммунальной спецтехники, известных китайских брендов. Вся техника прошла сертификацию и соответствует международным стандартам.

Ознакомиться с каталогом спецтехники из Китая и прайс-листом можно на официальном сайте компании "РеалМИ" – realmi-ural.ru.

Телефон: +7 (343) 382-46-71, +7 (922) 292-45-71. Эл. почта: realmys@mail.ru

Информация предоставлена - ООО "РеалМИ". ИНН 6658494543.