Александр Моор пожелал удачи участникам PARI Кубка России по биатлону

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Удачи участникам PARI Кубка России по биатлону, который проходит в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", пожелала губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Ждём вместе с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым и болельщиками отличной гонки. Удачи всем спортсменам!", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, что в центре зимних видов спорта проходит III этап Кубка России по биатлону. 10 декабря здесь состоится гонка преследования. Завершит программу масс-старт. 11 декабря в 10 часов 45 минут начнут мужчины, в 14 часов - женщины. Им предстоит преодолеть 15 и 12 км соответственно. Более подробно здесь.