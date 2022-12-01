  • 10 декабря 202210.12.2022суббота
  • USD62,3813
    EUR65,8407
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор пожелал удачи участникам PARI Кубка России по биатлону

Губернатор, 11:28 10 декабря 2022

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Удачи участникам PARI Кубка России по биатлону, который проходит в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", пожелала губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Ждём вместе с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым и болельщиками отличной гонки. Удачи всем спортсменам!", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, что в центре зимних видов спорта проходит III этап Кубка России по биатлону. 10 декабря здесь состоится гонка преследования. Завершит программу масс-старт. 11 декабря в 10 часов 45 минут начнут мужчины, в 14 часов - женщины. Им предстоит преодолеть 15 и 12 км соответственно. Более подробно здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , биатлон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:07 10.12.2022Две тысячи болельщиков приехали на PARI Кубка России по биатлону в Тюмени
11:28 10.12.2022Александр Моор пожелал удачи участникам PARI Кубка России по биатлону
08:35 10.12.2022Александр Моор поздравил жителей Югры и Ямала с днем образования округов
18:47 09.12.2022Памятник Сергею Корепанову открыли в Салехарде