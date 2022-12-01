Житель Ярковского района избил сожительницу до смерти

СУ СК РФ по Тюменской области СУ СК РФ по Тюменской области

42-летний житель с. Южаково Ярковского района взят под стражу. Он обвиняется в причинении смертельных травм своей сожительнице, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 7 декабря во время распития спиртных напитков между ним и его 65-летней сожительницей произошел конфликт. Мужчина ударил кулаком женщину по лицу, отчего потерпевшая упала и ударилась головой. Через некоторое время от полученной травмы она скончалась.

Задержанный дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.