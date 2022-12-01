Заседания постоянных комиссий Тюменской гордумы пройдут 13, 14 и 15 декабря

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

43 несанкционированных свалки ликвидировали в Тюмени в 2022 году, из городских лесов вывезено 154 кубометров мусора. В схеме размещения площадок твердых коммунальных отходов обозначены 3 тыс. 899 оборудованных контейнерами мест.

Соблюдение графика вывоза отходов, а также соответствие контейнерных площадок санитарно-эпидемиологическим требованиям проанализируют члены постоянной комиссии Тюменской городской думы по благоустройству и городскому хозяйству под председательством Дмитрия Антипова 13 декабря, начало - в 10 часов.

Почти 13 млн рублей выделено из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Тюмени. Таким образом городские власти стимулируют деятельность активистов в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи и организации занятости детей и подростков.

Меры поддержки благотворительной и волонтерской деятельности обсудят в ходе заседания постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под председательством Степана Киричука 13 декабря, начало - в 14 часов 30 минут.

Около 62 тыс. тюменцев приняли участие в общегородских субботниках в 2021 году. О других результатах организованных в Тюмени социально значимых работ, членам постоянной комиссии по социальному развитию под председательством Екатерины Вешкурцевой доложат 14 декабря, начало - в 10 часов.

Планы работы на 2023 год депутаты обсудят в ходе заседаний постоянных комиссий по экономическому развитию и бюджету под председательством Ивана Романчука (14 декабря, начало - в 14 часов) и по градостроительству и землепользованию под председательством Алексея Рагозина (15 декабря, начало - в 10 часов).

Николай Ступников