Тюменский сканер уязвимости сайтов победил в Арктическом акселераторе инновационных проектов

департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Findler - внешний сканер уязвимостей сайтов, разработка тюменской компании "Ребренди Консалтинг", победил в Арктическом акселераторе инновационных проектов в Мурманске. Тюменцы обошли 224 проекта со всей страны и стали лучшими в направлении "Цифровые технологии".

Сооснователь, технический директор "Ребренди Консалтинг" Алексей Томилов в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказал, что сканер Findler ищет уязвимости на сайтах в круглосуточном режиме.

"Но основное отличие от существующих разработок в том, что наше решение не ограничивается проверяемыми объектами. Алгоритмы позволяют находить информацию о готовящихся атаках, слитых данных, но еще не выложенных в публичное пространство. Это позволяет действовать на опережение, не дав возможности хакерам использовать полученную информацию", - говорит Алексей.

IТ-продукт тюменцев защищает более пяти тысяч отечественных онлайн-площадок. Ни одну из них злоумышленники не смогли взломать.

Компания "Ребренди Консалтинг" образовалась в 2019 г. Основной офис находится в Тюмени, но сотрудники есть и в Москве.

"Изначально компания предоставляла, и продолжает предоставлять, услуги пентеста - тестирование на уязвимости, проще говоря - взламывали ресурсы наших клиентов по их просьбе для проверки систем безопасности. Благо, наш опыт позволяет это делать. "Взламываем" не только сайты, но и любые информационные системы, в том числе производственные предприятия. Пока, к счастью или к сожалению, у нас "пустых отчетов" не было", - сказал сооснователь "Ребренди Консалтинг".

Среди клиентов тюменской компании есть производственники, банковские, финансовые структуры, онлайн-сервисы, СМИ.

Алексей Томилов на международной площадке HackerOne - самая крупная площадка среди этичных хакеров, по версии Ozon, в течение года занимал первое место среди этичных хакеров, но после ушел на третье место, где до сих пор и находится.

На отечественной площадке Standoff365, по версии GeekBrains, находится на первом место, а среди участников из России – четвертое место.

Добавим, "Ребренди Консалтинг" является резидентом Тюменского технопарка.

Анжела Лебедева