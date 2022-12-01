В селе Вагай предприниматель получила финансовую поддержку и открыла парикмахерскую

| Фото: Амины Лысовой | Фото: Амины Лысовой

12 человек в день принимает Амина Лысова в своей парикмахерской в селе Вагай Тобольского района.

В 2019 году предприниматель получила финансовую поддержку от кадрового центра "Работа России" Тюменской области по программе "Самозанятость". Защитила бизнес-план и получила помощь на открытие собственного дела. Деньги потратила на приобретение необходимого оборудования: кресло, раковину, фены, машинки, стерилизаторы и расходные материалы.

"Специалисты центра помогли с написанием бизнес-плана, познакомили с основами предпринимательской деятельности", - отметила Амина Лысова.

По ее словам, несмотря на увеличение цен на краски, шампуни и бальзамы, она продолжает работать и радовать своих клиентов. "Цены на услуги по окрашиванию и мелированию пришлось поднять, но на остальные услуги стараюсь цены держать на прежнем уровне", - пояснила предприниматель.

Амина Лысова постоянно повышает свою квалификацию. В 2022 году отучилась на барбера, теперь может делать модные мужские стрижки и ухаживать за бородой и усами.

"Объездила все близлежащие деревни со своим инструментом, поэтому многие меня знают и доверяют мне. Постоянные клиенты даже из Тюмени приезжают", - добавила она.

Ирина Шемякина