  • 14 декабря 202214.12.2022среда
  • USD63,2120
    EUR66,7017
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В селе Вагай предприниматель получила финансовую поддержку и открыла парикмахерскую

Экономика, 15:47 14 декабря 2022

Амины Лысовой | Фото: Амины Лысовой

12 человек в день принимает Амина Лысова в своей парикмахерской в селе Вагай Тобольского района.

В 2019 году предприниматель получила финансовую поддержку от кадрового центра "Работа России" Тюменской области по программе "Самозанятость". Защитила бизнес-план и получила помощь на открытие собственного дела. Деньги потратила на приобретение необходимого оборудования: кресло, раковину, фены, машинки, стерилизаторы и расходные материалы.

"Специалисты центра помогли с написанием бизнес-плана, познакомили с основами предпринимательской деятельности", - отметила Амина Лысова.

По ее словам, несмотря на увеличение цен на краски, шампуни и бальзамы, она продолжает работать и радовать своих клиентов. "Цены на услуги по окрашиванию и мелированию пришлось поднять, но на остальные услуги стараюсь цены держать на прежнем уровне", - пояснила предприниматель.

Амина Лысова постоянно повышает свою квалификацию. В 2022 году отучилась на барбера, теперь может делать модные мужские стрижки и ухаживать за бородой и усами.

"Объездила все близлежащие деревни со своим инструментом, поэтому многие меня знают и доверяют мне. Постоянные клиенты даже из Тюмени приезжают", - добавила она.

Ирина Шемякина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# парикмахерское искусство , предпринимательство , самозанятость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:20 14.12.202222 предпринимателя Тюменской области получили льготные займы на 25 млн рублей по программе "Акселерация"
16:09 14.12.2022213 млн рублей налогов перечислили в бюджет Тюменской области самозанятые в 2022 году
15:47 14.12.2022В селе Вагай предприниматель получила финансовую поддержку и открыла парикмахерскую
14:19 14.12.2022Тюменская компания построит логистический терминал в районе ж. д. моста между Россией и Китаем в 2023 году