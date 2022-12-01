Социальный фонд России займется выплатами пенсий для 43 млн россиян с января 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выплаты страховых и социальных пенсий для почти 43 млн граждан будут осуществлять социальный фонд, который начнет работать в России с января 2023 года.

Как рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании правительства, Социальный фонд России образуется в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Единый фонд будет выполнять их функции.

С 1 января откроются более 2,6 тыс. офисов клиентского обслуживания социального фонда по привычным для граждан адресам. Даты доставки пенсий не меняются. Обращаться повторно за переоформлением пособий в социальный фонд не требуется: он продолжит выплату ранее назначенных мер поддержки.

В дополнение к июньской 10 % индексации страховые пенсии для неработающих граждан будут увеличены еще на 4,8 %. На эти цели направлено 346,5 млрд рублей.