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Социальный фонд России займется выплатами пенсий для 43 млн россиян с января 2023 года

Экономика, 12:51 15 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выплаты страховых и социальных пенсий для почти 43 млн граждан будут осуществлять социальный фонд, который начнет работать в России с января 2023 года.

Как рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании правительства, Социальный фонд России образуется в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Единый фонд будет выполнять их функции.

С 1 января откроются более 2,6 тыс. офисов клиентского обслуживания социального фонда по привычным для граждан адресам. Даты доставки пенсий не меняются. Обращаться повторно за переоформлением пособий в социальный фонд не требуется: он продолжит выплату ранее назначенных мер поддержки.

В дополнение к июньской 10 % индексации страховые пенсии для неработающих граждан будут увеличены еще на 4,8 %. На эти цели направлено 346,5 млрд рублей.

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# Министерство труда РФ , пенсии , социальная поддержка

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