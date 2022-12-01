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В Тюмени на 5 млн рублей оштрафовали подрядчиков за неубранный снег в ноябре

Экономика, 14:15 16 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 5 млн рублей оштрафовали подрядные организации за не вовремя убранный снег, наледь на дорогах и тротуарах в ноябре. Также отвечающие за содержание различных территорий собственники и арендаторы, подрядные и управляющие организации могут быть привлечены к административной ответственности, сообщает администрация Тюмени.

При нарушениях требований по снегоочистке, ликвидации скользкости объектов благоустройства и (или) вывозу снега накладываются штрафы до 100 тыс. рублей. За непринятие мер по очистке от снега и льда крыш, карнизов, водостоков зданий, сооружений – до 200 тыс. рублей.

С начала снежного сезона в Тюмени уже зафиксировано около 50 таких нарушений, 12 из них касаются наледи и сосулек на крышах и козырьках.

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# уборка снега , штрафы

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