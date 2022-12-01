В Тюмени дом в неоклассическом стиле построили с помощью эскроу-счетов

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Квартал из трех домов переменной этажности в Тюмени по ул. Фармана Салманова построен в неоклассическом стиле. Дом № 5 возводился с помощью счетов эскроу, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Средства дольщиков максимально защищены. Застройщику они будут переданы только после ввода дома в эксплуатацию. Весной 2023 года первые 160 семей смогут переехать в новые квартиры", - рассказал инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Артём Новоселов.

Застройщику ООО “СКАНДИА.КОМАРОВО” выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Новый жилой район возводится в границах перспективной застройки юго-западной части Тюмени.