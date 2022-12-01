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Единое пособие на детей и для беременных женщин вводится в России с 1 января

Экономика, 18:43 19 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единое пособие на детей и для беременных женщин вводится в России с 1 января. Планируется, что пособие может быть назначено семьям Тюменской области, в которых воспитывается около 97 тыс. детей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Новое пособие объединит ряд действующих мер соцподдержки нуждающихся семей, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет; назначаются беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки (до 12 недель).

В каждом случае средства будут предоставляться адресно, с учетом индивидуального положения.

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# беременные женщины , дети , пособия

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