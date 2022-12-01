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"ЛетоЛето" по версии путешествующих блогеров и журналистов стал лучшим отелем года в России

Экономика, 17:25 20 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"ЛетоЛето" по версии путешествующих блогеров и журналистов стал лучшим отелем года в России. Они выбирали отели на основе отзывов, оставленных экспертами в рамках проекта "Медиаразведка" сервиса путешествий "Туту", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области со ссылкой на lenta.ru.

Тюменский отель "ЛетоЛето" набрал 9,9 балла из 10 возможных. Эксперты отметили комфортные номера, разнообразное питание и доброжелательность сотрудников. На втором месте расположились гостиницы Novotel в Приморском крае, "Ринг Премьер отель" в Ярославской и "Амбар-Гранд" в Тверской областях. Они получили по 9,8 балла. Третье занял удмуртский Cosmos Izhevsk Hotel с 9,7 баллами.

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# отели , туризм

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