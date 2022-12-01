В России снизят ставки по потребительским кредитам и займам
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Предельная ежедневная процентная ставка по потребительским кредитам и займам снизится с 1 до 0,8 % годовых. Такой законопроект 20 декабря приняла Государственная дума РФ во втором чтении, сообщает Центробанк.
Изменится и лимит предельной задолженности по потребительским кредитам и займам сроком до одного года. Полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, составит не более 130 % от суммы кредита и займа. После того как задолженность достигнет этого предела, все начисления прекратятся.
Нововведения помогут снизить долговую нагрузку граждан. Они вступят в силу с 1 июля 2023 года.