Выручка предприятий Тюменского нефтегазового кластера превысила 2 трлн рублей

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

С 45 до 107 компаний выросло количество участников Нефтегазового кластера Тюменской области, их общая выручка превышает 2 трлн рублей. Итоги 2022 года подвели представители кластера 21 декабря, сообщает информационный центр правительства региона.

"В этом году мы усилили интерес недропользователей к тюменской продукции, введя промышленный кешбэк. Это возмещение до 5% от суммы закупок у наших производителей. Распространили эту меру поддержи на услуги. И по итогам года увидели хороший рост объемов поставок", — рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В планах Тюменского нефтегазового кластера — создание Центра компетенций нефтепромысловой химии, также продолжит действовать промышленный кешбэк.