Александр Моор: спасатели вносят весомый вклад в обеспечение безопасности области и земляков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спасатели региона - мощная и умелая армия профессионалов, достойно исполняющих свой служебный долг, порой рискуя собственной жизнью, ради спасения других. Бесценная награда за их повседневный опасный труд - признание и уважение людей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя спасателей и ветеранов служба с профессиональным праздником.

По словам главы региона, спасатели вносят весомый вклад в обеспечение безопасности области и земляков. За проявленный героизм и личное мужество многие из них отмечены достойными государственными и региональными наградами.

"Уверен, богатые традиции, эффективные технические средства позволят тюменским спасателям и в будущем надёжно защищать жизнь и здоровье граждан в чрезвычайных ситуациях. Благодарю ветеранов службы, посвятивших этой работе долгие годы и передающих знания и опыт молодым специалистам. Желаю всем вам здоровья и счастья, благополучия и спокойных дежурств!" - сказал Александр Моор.