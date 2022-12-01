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Тюменская область – один из трех регионов России с самым низким уровнем инфляции

Экономика, 17:46 22 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7,4 % составляет уровень инфляции в Тюменской области в ноябре. Это самое существенное снижение, зарегистрированное среди всех регионов УФО, – 9,70 % и России – 11,98 %, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Одновременно с этим специалисты отмечают, что на замедление инфляции повлияло несколько факторов.

"Благоприятные погодные условия нынешнего лета позволили аграриям вырастить и собрать хороший урожай зерна и овощных культур. В ноябре в регионе замедлился рост цен на муку, макароны и крупы, кондитерские и хлебобулочные изделия, а цены на овощи "борщевого набора" по-прежнему остаются значительно ниже прошлогодних", - пояснила главный экономист отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.

По ее словам, в сегменте непродовольственных товаров факторами, которые сдерживают инфляцию, оставались слабый потребительский спрос и налаживание механизма параллельного импорта. Как следствие подешевели одежда, обувь, телевизоры, смартфоны и ноутбуки.

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# Банк России , инфляция

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