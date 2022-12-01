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Примеры действующих социальных лифтов мотивируют молодежь на самореализацию, считает Александр Моор

Политика, 12:36 23 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Для успешной реализации молодежной политики важно, чтобы молодые люди видели примеры реально действующих социальных лифтов, считает Александр Моор, который принял участие в заседании ГосСовета РФ. Его провел президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства, молодых людей в стране - около 40 млн человек. Всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей России.

По данным социологов, 38 % молодежи считают, что господдержка в большей степени необходима именно молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В Тюменской области малообеспеченные и неблагополучные семьи - в зоне особого внимания, подчеркнул Александр Моор. "В регионе есть банк данных по таким семьям, за каждой из них закреплен куратор. Дети, остающиеся без присмотра, потенциально могут совершать деструктивные поступки. Мы на системной основе занимаемся профилактикой подобных угроз", - пояснил он.

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# Александр Моор , господдержка , молодежь

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