Тюменская область в 2022 году сохранила все социальные программы

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Уходящий 2022 год подтвердил один из важнейших принципов, которого всегда придерживалась Тюменская область: планомерная, качественная, совместная работа гарантирует отличный результат. Созданный запас прочности, итоги принятых ранее стратегических решений и действие на опережение позволили Тюменской области и сегодня сохранять устойчивость, оперативно решать текущие задачи и заниматься дальнейшим развитием региона.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая расширенное заседание регионального правительства 23 декабря.

"2022 год стал особенным для нашей страны и региона. Большие геополитические перемены перестроили и активизировали ряд процессов. Изменения коснулись всех сфер - управленческой, социальной, экономики и общества. Но мы в сжатые сроки адаптировались к новой реальности. Происходящее еще раз подтвердило правильность выбранного нами пути – действовать через объединение общества и активизацию наших внутренних резервов", - сказал глава региона.

Александр Моор отметил, что в 2022 году в Тюменской области продолжилось строительство социально важных объектов и дорог. Несмотря на возникающие сложности, все работы выполнялись по графику.

Тюменская область остается лидером в стране по вводу жилых домов на душу населения и по итогам 2022 близка к историческому рекорду. Продолжилось активное дорожное строительство. Высоких показателей добились и аграрии, а сама отрасль АПК по-прежнему инвестиционно привлекательна.

"В Тюменской области продолжается и оказание мер поддержки предпринимателям. Так, мы одними из первых запустили субсидирование затрат на логистику для экспортеров и аренду земли за один рубль. Положительную обратную связь от предпринимателей получила наша мера по возмещению первого взноса по лизингу оборудования", - отметил глава региона.

Под особым вниманием в 2022 году была программа "Медицина на селе", продолжилась реализация программы по модернизации первичного звена здравоохранения. В 2022 году в районные больницы передали 101 автомобиль санитарного транспорта, продолжился ремонт амбулаторий и поликлиник, строительство ФАПов.

Среди знаковых событий Александр Моор отметил присвоение Тюменскому промышленно-энергетическому форуму федерального статуса, проведение в Тюмени финала конкурса "Учитель года России – 2022", открытие центра "Новое поколение". Кроме того, Тюмень стала одним из девяти победителей проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня. По мнению главы региона, этот проект даст новые возможности для развития сфер образования и экономики.

"В регионе успешно работает сеть из семи молодежных общественных пространств. Благодаря комплексному подходу услугами мультицентров пользуются почти 500 молодежных сообществ. Наши молодые люди активно реализуют проекты, в том числе претендуя на федеральные гранты. В 2022 году они привлекали в Тюменскую область более 100 млн рублей", - добавил глава региона.

Еще одним важнейшим результатом работы в 2022 году Александр Моор назвал сохранение всех действующих социальных программ. Социальная сфера и в 2023 году останется приоритетом и продолжит развиваться.

Любовь Голышева