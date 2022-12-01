19 социальных контрактов заключили в Исетском районе за год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

19 социальных контрактов заключили в Исетском районе за год. Благодаря этому в селах открылись салон по ногтевому сервису и парикмахерская, а многодетные малоимущие семьи обзавелись личным подсобным хозяйством, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Житель Исетска Иван Пичугов давно увлекается автомобилями и работает в сфере автосервиса уже много лет. С помощью социального контракта он открыл собственную станцию техобслуживания. На 250 тыс. рублей, что он получил через органы соцзащиты для оснащения станции приобретены - подъемник, пресс, стойка. Также деньги потрачены на переоснащение гаража в помещение по ремонту машин. Теперь у Ивана Пичугова успешное собственное дело, а в семье появился постоянный доход.

Ведомство напоминает, что заключить социальный контракт могут семьи и одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.В Тюменской области в 2023 г. - это 15 тыс. 669 рублей. Соцконтракт предполагает не просто выплаты — для каждого гражданина или семьи разрабатывается индивидуальная программа действий для решения проблемы и повышения уровня доходов.