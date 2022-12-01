21 одна компания пополнила реестр квалифицированных подрядчиков капремонта Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 одна компания пополнила реестр квалифицированных подрядчиков капремонта Тюменской области. Процедура предварительного отбора прошла в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Фонд капитального ремонта Тюменской области.

Всего в декабре 2022 года поступила 31 заявка, но 10 организаций не соответствуют требованиям, уточнили в ведомстве.

Отметим, что в реестре квалифицированных подрядных организаций по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Тюменской области содержится информация о 409 подрядных организациях. Все они в свое время прошли отбор, что позволяет им участвовать в электронных аукционах по выполнению работ по капремонту.

В 2023 году в рамках реализации региональной программы будет отремонтировано 1 тыс. 206 конструктивных элементов и инженерных систем жилого фонда.