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Семьи с двумя детьми до 18 лет смогут оформить льготную ипотеку в 2023 году

Экономика, 15:12 29 декабря 2022

ИА "Тюменская линия"

Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6%. Ее смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Раньше участвовать в программе могли лишь те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, сообщает правительство РФ.

Кабмин продлил действие льготной ипотеки и расширил условия семейной ипотеки.

Льготная ипотека будет доступна до 1 июля 2024 года по ставке до 8%. Заем можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка.

Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей и 6 млн рублей для остальных регионов.

Максимальный размер займа может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно, при этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

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# ипотека , семейная ипотека

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