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Жителя Тюменского района задержали за раскладкой наркотиков

Происшествия, 13:51 30 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В сбыте наркотиков обвиняется 28-летний житель Тюменского района, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия в июне 2022 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом и занялся сбытом наркотических средств на территории Тюмени. Он получал крупные партии наркотиков, фасовал на мелкие дозы и сбывал через тайники.

В августе 2022 года сотрудники полиции задержали обвиняемого во время раскладки наркотиков по тайникам. Из оборота изъято более 10 грамм гашиша и предметы для его фасовки.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении неустановленного участника преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.


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# наркотики , уголовное дело

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