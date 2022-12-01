Жителя Тюменского района задержали за раскладкой наркотиков
В сбыте наркотиков обвиняется 28-летний житель Тюменского района, сообщает прокуратура Тюменской области.
По версии следствия в июне 2022 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом и занялся сбытом наркотических средств на территории Тюмени. Он получал крупные партии наркотиков, фасовал на мелкие дозы и сбывал через тайники.
В августе 2022 года сотрудники полиции задержали обвиняемого во время раскладки наркотиков по тайникам. Из оборота изъято более 10 грамм гашиша и предметы для его фасовки.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении неустановленного участника преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.