Тюменский аэропорт Рощино в канун Нового года примет пассажиров 68 рейсов

| Фото: vk.com/tjm.aero | Фото: vk.com/tjm.aero

36 рейсов на прилет и 32 - на вылет запланировано в тюменском аэропорту Рощино в канун Нового 2023 года. В новогоднюю ночь будет выполняться только один рейс авиакомпании "АзурЭйр" на Утапао, Таиланд, прилет 31 декабря в 21 час 35 минут, а вылет 1 января в 1 час 5 минут.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"В 2022 году активно развивается внутренний туризм. В настоящее время из тюменского аэропорта выполняются полеты по 44 направлениям, 14 авиакомпаниями. Международные направления представлены рейсами в Анталью, Алматы, Баку, Бишкек, Ереван, Астану, Ош, Ташкент, Худжанд, Дубай и Утапао", - рассказали эксперты.

Популярными направлениями из аэропорта Рощино в 2022 году стали рейсы в Казань, Астрахань, Красноярск, Новосибирск и Сочи. По-прежнему остаются востребованными направления в Москву и Санкт-Петербург.

В 2022 году аэропорт Рощино стал сотрудничать с тремя новыми авиакомпаниями: "Turkish Airlines" (Анталья), "Ювт Аэро" (Мурманск), "Qazaq Air" (Астана). Полеты, выполняемые авиакомпаниями, показывают положительную динамику по пассажиропотоку, отмечают сотрудники аэропорта.

С 2023 года открываются новые направления из аэропорта Рощино. В праздничные дни января полетная программа из тюменского аэропорта увеличится сразу на три новых рейса – Барнаул, Новокузнецк и Томск (Авиакомпания S7).

"Барнаул и Новокузнецк особенно актуальны в новогодние праздники для любителей горнолыжного спорта", - отметили в Рощино.

Анжела Лебедева