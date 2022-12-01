В Тюменской области в 2022 году по "Семейной ипотеке" выдано более 28 млрд рублей
28,5 млрд рублей кредитных средств получили жители Тюменской области по программе "Семейная ипотека" по данным на 22 декабря 2022 г. Регион входит в пятерку лидеров по спросу на этот вид ипотеки.
Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в ДОМ.РФ. Всего с начала 2022 года по "Семейной ипотеке" оформлено 7 тыс. 400 кредитов.
Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6 %. Ее смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Раньше участвовать в программе могли лишь те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года. Решение об этом приняло правительство РФ 29 декабря.
Также продлено действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года по ставке до 8 %.
В Тюменской области в 2022 году, по данным ДОМ. РФ, выдано 12 тыс. кредитов на 42,6 млрд рублей.
Впервые в 2022 году на льготных условиях по ставке до 5 % начала действовать программа ипотеки для специалистов IT-компаний. В Тюменской области на 1 ноября было оформлено 39 кредитов на сумму более 250 млн рублей.
Отметим, что льготная ипотека в РФ распространяется на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка. Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей и 6 млн рублей для остальных регионов.
Максимальный размер займа может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно, при этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.
Анжела Лебедева