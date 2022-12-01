В Тюменской области в 2022 году по "Семейной ипотеке" выдано более 28 млрд рублей

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

28,5 млрд рублей кредитных средств получили жители Тюменской области по программе "Семейная ипотека" по данным на 22 декабря 2022 г. Регион входит в пятерку лидеров по спросу на этот вид ипотеки.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в ДОМ.РФ. Всего с начала 2022 года по "Семейной ипотеке" оформлено 7 тыс. 400 кредитов.

Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6 %. Ее смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Раньше участвовать в программе могли лишь те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года. Решение об этом приняло правительство РФ 29 декабря.

Также продлено действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года по ставке до 8 %.

В Тюменской области в 2022 году, по данным ДОМ. РФ, выдано 12 тыс. кредитов на 42,6 млрд рублей.

Впервые в 2022 году на льготных условиях по ставке до 5 % начала действовать программа ипотеки для специалистов IT-компаний. В Тюменской области на 1 ноября было оформлено 39 кредитов на сумму более 250 млн рублей.

Отметим, что льготная ипотека в РФ распространяется на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка. Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей и 6 млн рублей для остальных регионов.

Максимальный размер займа может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно, при этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Анжела Лебедева