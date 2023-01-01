В Тюменской области первой в 2023 году родилась Маша

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Маша – первый ребёнок, родившийся в Тюменской области в наступившем 2023 году. Малышка появилась на свет в Перинатальном центре в Тюмени в 01 час 00 минут 1 января.

Об этом написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, это тот самый случай, когда пожелание "С Новым годом! С новым счастьем!" сработало сразу и на все 100 %.

"Давайте вместе порадуемся за Машу и ее родителей. От меня - искренние пожелания здоровья и удачи. Нас, жителей Тюменской области, больше год от года. А это значит, что земляки верят в будущее нашего региона", - сказал Александр Моор.