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В Тюменской области первой в 2023 году родилась Маша

Губернатор, 13:25 01 января 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Маша – первый ребёнок, родившийся в Тюменской области в наступившем 2023 году. Малышка появилась на свет в Перинатальном центре в Тюмени в 01 час 00 минут 1 января.

Об этом написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, это тот самый случай, когда пожелание "С Новым годом! С новым счастьем!" сработало сразу и на все 100 %.

"Давайте вместе порадуемся за Машу и ее родителей. От меня - искренние пожелания здоровья и удачи. Нас, жителей Тюменской области, больше год от года. А это значит, что земляки верят в будущее нашего региона", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , новорожденные

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