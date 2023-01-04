Домашней серией откроет 2023 год тюменский ХК "Рубин"

| Фото: сайт ХК "Рубин" | Фото: сайт ХК "Рубин"

Домашней серией ХК "Рубин" в Тюмени откроет 2023 год. Ледовая дружина продолжит участие в PARI Чемпионате Высшей хоккейной лиги 9 января встречей с "Нефтяником" из Альтемьевска, 11 – "Ижсталью" из Ижевска, 13 – "Торосом" из Нефтекамска, 15 – "Молотом" из Перми.

С этими соперниками "Рубин" играл в октябре на выезде. Тюменцы одолели "Молот" со счетом 4:1, "Торос" - 3:2 в овертайме, "Нефтяник" - 5:3. Однако уступили команде из Удмуртии по буллитам – 2:3.

А 21 февраля стартует плей-офф, в котором 16 клубов поборются за главный трофей – Кубок Петрова. Финал запланирован на 30 апреля. По итогам прошлого сезона чемпионский титул за "Рубином".

В регулярном чемпионате каждый из 26 клубов в регулярном чемпионате проведет по 50 матчей. "Рубину" остается провести 14 матчей: восемь в январе и шесть в феврале. Последние игры клуб проведет на выезде: 15 февраля сыграет с "Ростовом", 17 января – с "Бураном" в Воронеже, сообщает "Вслух.ру".