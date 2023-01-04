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В Тюменской области на 8,7% увеличилось производство минеральной продукции

Экономика, 12:45 04 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 8,7% увеличилось производство минеральной продукции в Тюменской области за 11 месяцев 2022 г. Об этом сообщает региональный департамент экономики.

Одним из ключевых предприятий этого направления промышленности является завод "Стеклотех". Производственная мощность единственного высокотехнологичного предприятия по производству стеклотары в Уральском федеральном округе - 300 млн бутылок в год. География поставок включает всю территорию России и страны ближнего зарубежья.

При этом, в ведомстве отметили, что компания активно развивает промышленный туризм. Туристы могут воочию наблюдать, как за одну минуту из раскалённых капель рождаются изделия из стекла, ставшего одним из брендов Тюменской области.

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# промышленность , Стеклотех

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