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Житель Ялуторовска угнал автомобиль и поехал к другу

Происшествия, 15:16 09 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, угнавшего припаркованный у магазина отечественный автомобиль, задержали полицейские в Ялуторовске. Заведено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

Как было установлено, ранее судимый ялуторовчанин заметил, что к магазину подъехал мужчина, не заглушив автомобиль, отправился за покупками.

Молодой человек воспользовался ситуацией, сел в салон машины и поехал. Владелец автомобиля попытался догнать угонщика, а затем позвонил в полицию.

Злоумышленник, немного покатавшись по городу, отправился к своему другу, где и был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон".

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# уголовное дело , угон , Ялуторовск

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