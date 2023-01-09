Житель Ялуторовска угнал автомобиль и поехал к другу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, угнавшего припаркованный у магазина отечественный автомобиль, задержали полицейские в Ялуторовске. Заведено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

Как было установлено, ранее судимый ялуторовчанин заметил, что к магазину подъехал мужчина, не заглушив автомобиль, отправился за покупками.

Молодой человек воспользовался ситуацией, сел в салон машины и поехал. Владелец автомобиля попытался догнать угонщика, а затем позвонил в полицию.

Злоумышленник, немного покатавшись по городу, отправился к своему другу, где и был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон".