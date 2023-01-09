Предпринимателей Тюменской области в 2023 году освободят от уплаты налогов на 6 млрд рублей
Предприниматели Тюменской области получат преференции в 2023 году на уплату налогов. Общая сумма поддержки составит 6 млрд рублей.
По информации регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, согласно закону Тюменской области от 29.11.2022 № 66 "О предоставлении налоговых льгот на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов отдельным категориям налогоплательщиков", от уплаты налога на имущество организаций освобождены держатели инвестпроектов, резиденты зон экономического развития, предприниматели в IТ-сфере и компании, заключившие специальный инвестиционный контракт по постановлению правительства РФ от 16.07.2015 № 708.
От уплаты транспортного налога освобождаются организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов обращения с отходами на основании концессионных соглашений; отрасль народных художественных промыслов.
Установлена льгота в 50 % по транспортному налогу для лизинговых компаний, в отношении воздушных судов, являющихся предметом лизинга или аренды.
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