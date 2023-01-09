В Тюмени летом откроют новый физкультурно-спортивный центр с бассейном и фитнес-залами

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый физкультурно-спортивный центр с бассейном и фитнес-залами откроется в Заречном микрорайоне в августе 2023 года. Основная часть работ уже выполнена. Инвестором стал ООО "ФитБери", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Возведено здание общей площадью 4642,7 кв. м, подведены коммуникации, заложены внутренние инженерные сети, идет чистовая отделка помещений, подбор оборудования, систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.

"Сегодня в Тюмени создание сети фитнес-центров необходимо в связи с новыми потребностями жителей города и региона. Все больше людей ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Наши бассейны и фитнес-залы отвечают всем необходимым требованиям, что позволит проводить тренировки не только для спортсменов, но и для детей от 1,5 лет, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для взрослого и пожилого населения. В августе этого года мы планируем провести техническое открытие центра, чтобы в сентябре выйти уже на полную загрузку", - рассказала генеральный директор ООО "ФитБери" Наталья Проскурякова.

В новом спортивном объекте сделают большой бассейн с пятью дорожками, детский обучающий бассейн, несколько фитнес-залов для индивидуальных и групповых программ, многофункциональный тренажерный фитнес-зал площадью более 900 кв. м. В центре будут представлены услуги функционального тренинга, борьбы, бокса, кикбоксинга, бодибилдинга, пауэрлифтинга. Планируются занятия в студиях йоги, танцев, пилатеса, организация реабилитационных и рекреационных программ, спортивное, оздоровительное и грудничковое плавание, аквааэробика и многое другое.

Объем инвестиций в экономику региона составит 300 млн рублей, более 80 % - собственные средства, займ в 50 млн рублей предоставил Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Средства инвестзайма предприниматель направит на приобретение спортивного оборудования для бассейнов и фитнес-залов, мебели для детских студий и медицинского оснащения.