Александр Моор поддержал стремление педагогов школы № 56 сделать её центром притяжения и активности

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В настоящий общественный центр для жителей "Ново-Патрушево" мечтает превратить новую школу № 56 её педагогический коллектив. Об этом губернатору Тюменской области Александру Моору рассказала директор образовательного учреждения Ольга Живодерова во время открытия.

Александр Моор от всей души поддержал это стремление педагогов. "Новые современные школы должны становиться центрами притяжения и активности не только для учеников и их семей, но и для всех, кто живет по соседству", - подчеркнул он.

Ольга Живодерова с гордостью продемонстрировала губернатору гончарную мастерскую. По ее словам, здесь будут проходить семейные мастер-классы. А на прилегающей территории разместились не только современная спортивная инфраструктура, но и открытая эстрада для проведения массовых мероприятий.

Глава региона осмотрел оснащенные современным оборудованием учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотеку и столовую. В школе, которую назвали "Открытие", созданы все условия не только для получения качественного образования – у учеников есть богатые возможности для проявления творческой и общественной активности.

"Хочу пожелать вам, ребята и уважаемые учителя, вместе с родителями создать в такую атмосферу, чтобы здесь всегда царили взаимное уважение, доверие, чтобы всегда были улыбки и у вас было огромное желание каждое утро идти в родную школу", – обратился Александр Моор к школьникам и педагогам на праздновании новоселья.

Напомним, социальный объект строители сдали в эксплуатацию раньше срока. Общая площадь школы, построенной в рамках национального проекта "Образование", превышает 20 тысяч квадратных метров. Здесь уже учатся более 1 тысячи 800 детей и трудятся 74 педагога.

Евгений Бабенко